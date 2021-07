Nordirland-Protokoll Britischer Minister Frost sorgt sich um Brexit-Folgen für Nordirland

Frost sprach von „Firmen in Großbritannien, die einfach aufgeben und sagen, es ist zu viel Aufwand, mit all dem Papierkram und der Bürokratie“. Außerdem sei in Nordirland teilweise das Vertrauen in das Protokoll verloren gegangen. Die britische Regierung hatte in den mühsamen Brexit-Verhandlungen mit Brüssel ebendieses Protokoll selbst mitverhandelt und unterschrieben. Die EU besteht daher auf eine vollständige Umsetzung der Regeln, hat aber der Verlängerung von Fristen zugestimmt.