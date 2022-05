Nordirland-Sonderstatus „Das riecht nach fiesem Opportunismus“

Denn sowohl pro-britische Unionisten in Nordirland als auch viele Brexit-Hardliner in London stören sich zunehmend am Nordirland-Protokoll. Denn es sieht Güterkontrollen vor, die durchgeführt werden müssen, wenn bestimmte Waren von Großbritannien nach Nordirland geschickt werden. Die EU hat Lockerungen bei diesen Kontrollen angeboten, die so gestaltet worden sind, dass britische Waren nicht unkontrolliert über Nordirland im EU-Binnenmarkt landen. Der Regierung in London geht das offenbar nicht weit genug.