Nordirland-Sonderstatus „Das riecht nach fiesem Opportunismus“

Nicht so in Nordirland. „Unsere Hersteller berichten von einer unglaublich starken Nachfrage durch Kunden im Vereinigten Königreich, in der EU und weltweit“, sagt Stephen Kelly, Chef des Verbandes „Manufacturing Northern Ireland“. Der Arbeitskräftemangel halte viele Unternehmen derzeit sogar davon ab, ihr volles Potenzial zu entfalten.