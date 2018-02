Nordkorea: China kritisiert neue US-Sanktionen gegen Nordkorea

So schickte Kim seine Schwester zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang und hat sich für ein Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In offen gezeigt. Vertreter aus dem Norden nahmen am Sonntag auch an der Abschlussfeier der Spiele teil. Das Präsidialamt in Seoul erklärte, die Abgesandten aus Nordkorea seien für Gespräche mit den USA offen.