Nordkorea: Frauen sollen Kim Jong Un beim Image-Wechsel helfen

Mehrere Gipfeltreffen im eigenen Land und diplomatische Schachzüge trugen jüngst dazu bei, Kims internationales Profil zu stärken – und denn waren stets Frauen an seiner Seite. Ri etwa begleitete Kim auf seiner Überraschungsreise nach China im vergangenen Monat zu einem Treffen mit Präsident Xi Jingping, wo sie mit ihrem stilvollen Äußeren auffiel. Im Anschluss an das Treffen mit Moon will Kim im Mai oder Juni mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen - Ris Begegnung mit der amerikanischen First Lady Melania Trump wäre nicht ausgeschlossen.