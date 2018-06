Nordkorea-Gipfel: Big Deal oder ausgetrickst? Trump-Kim-Gipfel spaltet die USA

WashingtonWie immer, wenn Donald Trump etwas gesagt oder getan hat, zerfallen in den USA die Reaktionen und Deutungen in zwei fast berührungsfreie Hälften. Wenn der US-Präsident an diesem Mittwoch vom Nordkorea-Gipfel zurück ist, werden er und die Seinen die Macht historischer Bilder weidlich ausschlachten wollen. Gegner und Kritiker werden darauf beharren, es sei ja gar nichts erreicht worden, und Singapur eine Show ohne Wert.