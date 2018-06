Das meistbeachtete Ergebnis: Kim hat sich zu einer kompletten atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel bereiterklärt. In dem gemeinsam mit Trump in Singapur unterzeichneten Gipfeldokument erklärte Kim sein „festes und unerschütterliches Bekenntnis“ zu einer umfassenden atomaren Abrüstung. Die USA verlangen die vollständige Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms. Im Gegenzug sagt Trump Sicherheitsgarantien zu. An einer anderen Stelle der Vereinbarung heißt es, die USA und Nordkorea wollen weiter auf eine „anhaltende und stabile“ Friedenslösung für die koreanische Halbinsel hinarbeiten. US-Außenminister Mike Pompeo soll baldmöglichst mit einem hochrangigen Vertreter zusammenkommen, um mit der Umsetzung der Gipfelergebnisse zu beginnen. Die Beziehungen beider Länder sollen auf eine neue Basis gestellt werden, heißt es in der Erklärung.