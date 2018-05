Nordkorea-Gipfel: US-Präsident Trump und Kim Jong treffen sich im Juni in Singapur

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. „Wir werden beide versuchen, daraus einen besonderen Augenblick für den Weltfrieden zu machen“, erklärte Trump am Donnerstag auf Twitter. Das beherrschende Thema wird voraussichtlich das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm werden, das im vergangenen Jahr zu starken Spannungen zwischen den beiden Staaten führte. Trump kündigte das Treffen mit Kim an, nachdem drei von Nordkorea freigelassene Amerikaner auf einem Militärstützpunkt in der Nähe von Washington eingetroffen waren.