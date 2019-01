 Nordkorea: Im Atomstreit – USA empfangen Nordkorea-Delegation

WashingtonRanghohe Gespräche mit einem nordkoreanischen Unterhändler in Washington sollen den Weg zu einem zweiten Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Machthaber Kim Jong Un ebnen. Für den heutigen Freitag ist ein Treffen zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und dem ehemaligen nordkoreanischen Geheimdienstchef Kim Yong Chol in einem Hotel in der US-Hauptstadt geplant, wie US-Vertreter mitteilten. Im Anschluss werde Kim voraussichtlich im Weißen Haus erwartet, wo er mit Trump zusammentreffen könnte.