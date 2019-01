 Nordkorea : Kim Jong Un droht USA mit „neuem Weg“

Die Regierung in Washington hat nach dem Gipfeltreffen von Trump und US-Präsident Donald Trump mehrere größere gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea eingestellt, hält jedoch an kleineren Übungen fest. Kim rief nun die Regierung in Seoul auf, gänzlich auf gemeinsame Übungen mit den USA zu verzichten, wenn dabei strategische Systeme genutzt würden. Bei dem Gipfel hatten sich Trump und Kim auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als gemeinsames Ziel verständigt. Die Verhandlungen stocken. Die Regierung in Pjöngjang fordert als Gegenleistung für eine Denuklearisierung ein Ende der US-Sanktionen und ein Friedensabkommen, das den Korea-Krieg offiziell beendet. Die Kämpfe dauerten von 1950 bis 1953 und wurden durch einen Waffenstillstand beendet.