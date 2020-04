Nordkorea Kim Jong Un nach OP offenbar in Behandlung – Südkorea sieht keine Hinweise für ernste Erkrankung

Demnach erholte Kim sich in einer Villa im Mount Kumgang Resort in Hyangsan an der Ostküste, nachdem er dort am 12. April in einem Krankenhaus den Eingriff hatte vornehmen lassen. Kims Gesundheitszustand hätte sich in den letzten Monaten aufgrund von starkem Rauchen, Übergewicht und Überlastung verschlechtert, so der Daily NK-Bericht.