Nordkorea-Konflikt: Termin und Ort für Treffen von Kim und Trump stehen fest

Derzeit sind rund 28 500 Soldaten in Südkorea stationiert. Kim Jong Un hatte in früheren Äußerungen erklärt, ein US-Truppenabzug sei Vorbedingung für Friedensgespräche. Von dieser Position rückte er jedoch nach Darstellung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In inzwischen ab. Moon hatte kürzlich erklärt, die US-Präsenz sei eine sicherheitspolitische Überlegung Südkoreas und stehe nicht in Zusammenhang mit Friedensverhandlungen.