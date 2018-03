Von der US-Regierung wurden die Pläne für ein Treffen kurz darauf bestätigt. Trump selbst twitterte, Kim habe mit Südkorea nicht über das Einfrieren des Atom- und Raketenprogramms gesprochen, sondern über Abrüstung. Tests sollten zunächst nicht mehr stattfinden. „Guter Fortschritt, aber die Sanktionen bleiben in Kraft, bis es eine Vereinbarung gibt. Ein Treffen wird geplant!“, schrieb er. Nordkorea schien die Pläne zu bestätigen. Ein hochrangiger nordkoreanischer UN-Diplomat in New York, Pak Song Il, schrieb in einer E-Mail an die Zeitung „Washington Post“, die Einladung sei ein Ergebnis von Kims „großartiger, mutiger“ Entscheidung, zum Frieden und zur Sicherheit auf der Koreanischen Halbinsel beizutragen.