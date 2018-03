Nordkorea-Konflikt: Was von einem Treffen zwischen Trump und Kim zu erwarten wäre

Die USA würden einen Gipfel in Washington favorisieren. Nordkorea hingegen sähe Trump gerne als Gast in Pjöngjang. Denkbar wäre natürlich auch ein Ort in einem Drittland - eine naheliegende Option wäre Südkorea. Als symbolisch geeignete Wahl käme auch Panmunjom in der demilitarisierten Zone infrage, wo einst der Waffenstillstand im Koreakrieg ausgehandelt wurde.