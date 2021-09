Nordkorea: Nach Raketentest: Kim Jong Uns Schwester droht Südkorea mit Vernichtung aller Beziehungen

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat Südkorea nach einem Raketentest mit der „kompletten Vernichtung“ aller Beziehungen gedroht. In einer von den Staatsmedien verbreiteten Erklärung griff Kim Yo Jong am Mittwoch den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In scharf an, der erklärt hatte, die neu entwickelte Raketen könne als Abschreckung gegenüber Nordkorea dienen.