Nordkorea Offenbar neue Atomraketentests in Nordkorea

Nordkorea könnte den nächsten Atomtest noch vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in zwei Wochen in Seoul durchführen, sagte Südkoreas Geheimdienstchef Park Jie Won am Samstag in einem Interview der Agentur Yonhap. Dabei könnte ein kleinerer Atomsprengkopf für Kurzstreckenraketen getestet werden, die vor allem eine Bedrohung für die Nachbarländer Südkorea und Japan eine Bedrohung darstellen würden.