Nordkorea: Geheimbesuch Kim Jong Uns in China

Die Ankunft eines Sonderzugs in Peking und ungewöhnlich hohe Sicherheitsmaßnahmen haben Spekulationen über einen Besuch von Kim Jong Un in China genährt. Es wäre seine erste Visite in der Volksrepublik als Machthaber Nordkoreas. Am Montagabend fuhr ein Fahrzeugkonvoi vor dem Gasthaus Diaoyutai in Peking vor. Wenig später wurde dort ein Mitglied der Nationalgarde gesichtet, die Präsenz von Sicherheitspersonal wurde massiv verstärkt.