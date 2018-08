Nordkorea: Trump kritisiert Chinas Nordkorea-Politik als „nicht hilfreich“

Trump hatte nach dem Treffen mit Kim überraschend ein großes internationales Manöver in Südkorea abgesagt. Der Schritt wurde als Zugeständnis an Kim bewertet und war beim US-Militär und im Kongress umstritten. Am Dienstag erklärte US-Verteidigungsminister James Mattis, an weiteren Übungen mit Südkorea werde festgehalten.