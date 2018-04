Nordkorea: Trump: Pompeo baute eine „gute Beziehung“ zu Kim Jong Un auf

Am Dienstag hatte Trump nach einem Treffen mit Japans Regierungschef Shinzo Abe in seinem Domizil Mar-a-Lago in Florida von Gesprächen auf „extrem“ hoher Ebene zwischen den USA und Nordkorea berichtet. Dies führte prompt zu Spekulationen über eine mögliche direkte Unterredung von Trump und Kim. Doch Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders dementierte später.