Nordkorea: US-Demokraten sehen Trumps Treffen mit Kim skeptisch

SeoulFührende US-Demokraten haben mit Skepsis auf das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze reagiert. Viele äußerten am Sonntag Zweifel, ob die diplomatischen Bemühungen Trumps tatsächlich zu einem Durchbruch im Ringen um eine atomare Abrüstung Pjöngjangs führen würden. Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders sagte etwa, er habe nichts dagegen, sich mit Amerikas Gegnern an einen Tisch zu setzen. Doch sei „echte Diplomatie“ nötig, was er unter Trump bisher nicht erlebt habe.