Nordkorea-USA-Gipfel: Diplomatische Offenheit macht Singapur zum idealen Gipfel-Ort

Per Twitter gab US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bekannt, dass das historische Treffen zwischen ihm und Kim am 12. Juni in Singapur stattfinden werde. Rückblickend erscheint die Wahl geradezu naheliegend. Der Stadtstaat zählt zu den wichtigsten Verbündeten der USA in der Region. Gleichzeitig hat auch Nordkorea inmitten des dortigen Bankenviertels eine Botschaft, die vor Ort in die Vorbereitungen eingebunden werden kann.