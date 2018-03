Kim Jong Un setzt bei China-Besuch auf Entspannung

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat bei seinem ersten Besuch in China den Willen zu einer diplomatischen Entspannung im Atomkonflikt auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Sein Land strebe „eine Beziehung der Versöhnung und Kooperation“ mit Südkorea an, zitierte ihn die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch. Zudem habe sich Kim zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump bereit gezeigt. Der genaue Zeitpunkt für die geplante Zusammenkunft wurde nicht genannt.