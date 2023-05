Nordostafrika Konflikt im Sudan: Kämpfe gehen trotz Waffenruhe weiter

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt über Khartum auf. Viele Menschen fliehen vor dem Konflikt im Sudan. Bild: Bild: dpa

Eine am Donnerstag in Kraft getretene Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden. Nach Augenzeugenberichten und Angaben des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira kam es am Donnerstagmorgen zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Weitere Augenzeugen auf Twitter berichteten von Artilleriefeuer in der benachbarten Stadt Omdurman.