North Carolina: USA: Republikaner verteidigen Kongresssitze bei Nachwahlen

Im neunten Kongressbezirk in North Carolina musste die Wahl wegen Vorwürfen des Wahlbetrugs durch einen republikanischen Berater wiederholt werden. Auch Wahlsieger Bishop ist erklärter Anhänger Trumps. Vor diesem Hintergrund geriet der Urnengang zum Stimmungstest für den Präsidenten, der erst am Montag für Bishop in der Stadt Fayetteville Wahlkampf gemacht hatte. Bishop ist Senator im Kapitol von North Carolina und als Befürworter eines Gesetzes aus dem Jahr 2016 bekannt, das Maßnahmen blockieren sollte, die homo-, bi- und transsexuelle Bürgern in North Carolina vor Diskriminierung schützen sollen. Nach einem landesweiten Aufschrei wurde die Vorlage zwar kassiert, doch als Protest initiierte Boykotte kosteten den Staat nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP 3,7 Milliarden Dollar.