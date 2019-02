Nothilfe Venezuelas Ärzte protestieren an Grenze gegen Blockade

Die Psychiaterin Katia Diaz übte scharfe Kritik an Maduros Kurs. Jeden Tag, an dem die Hilfsgüter auf den Transport nach Venezuela warten müssten, sei ein Tag mehr, an dem das Leben von Patienten in Gefahr sei. „Diese Container spiegeln die Arroganz eines Diktators wider“, sagte Diaz mit Blick auf die Blockade. „Es legt den Mangel an Menschlichkeit, an Einfühlungsvermögen in den Schmerz unseres Volkes offen.“



Oppositionsführer Guaidó nahm das Militär in die Pflicht, dessen Führung Maduro nach wie vor stützt. Die Streitkräfte sollten sich genau überlegen, wie sie im Streit um die humanitäre Unterstützung vorgehen wollten, sagte er bei einem Kirchenbesuch mit seiner Familie am Sonntag. Er warnte, dass der Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern von Hilfslieferungen zu gewaltsamen Zusammenstößen im Land führen könnte. „Es hängt von euch ab“, sagte er an die Adresse des Militärs. „Wir reden nicht um den heißen Brei herum. Wir reden klar und bestimmt und geben den Streitkräften einen Befehl: nämlich die Hilfe reinzulassen.“



Zwar haben die USA die Hilfsgüter gestellt und die kolumbianische Regierung deren Transport an die Grenze sichergestellt, doch liegt die Aufgabe der Verteilung in Venezuela bei der Opposition. Wie die Lieferungen über die Grenze gebracht werden sollen, wenn sich das Militär nicht fügt, haben Guaidó und seine Unterstützer indes bisher offengelassen.