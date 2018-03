NotPetya-Virus: Briten machen Russland für Cyberangriff verantwortlich

In Großbritannien ist in jüngster Vergangenheit immer öfter eine von Russland ausgehende Bedrohung beschrieben worden, während einige Mitglieder der regierenden Konservativen Partei gleichzeitig ihre Sorge vor Kürzungen im Verteidigungshaushalt äußerten. Im November hatte Premierministerin Theresa May Russland vorgeworfen, es habe sich in die Wahlen eingemischt und Falschnachrichten in den Medien platziert.