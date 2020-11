Nouriel Roubini Anleger sollten sich auf das Schlimmste vorbereiten

Nouriel Roubini ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Stern School of Business der New York University.



Die Meinungsumfragen in den USA deuten seit geraumer Zeit auf einen Erdrutschsieg der Demokratischen Partei bei der Wahl am 3. November hin. Dann würde Joe Biden amerikanischer Präsident, die Demokraten würden die Kontrolle über den US-Senat erringen und die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen. Dies würde alle Regierungsbereiche unter die Kontrolle einer Partei bringen. Doch was könnte passieren, wenn die Demokraten das Weiße Haus erobern, nicht aber den Senat – oder wenn das Wahlergebnis knapp und umstritten ist und beide Seiten sich weigern, ihre Niederlage einzugestehen?