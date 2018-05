NRA-Jahrestreffen: US-Waffenlobby und Donald Trump schwören sich die Treue

Im vergangenen Herbst erschoss ein Mann in Las Vegas aus einem Hotelzimmer 59 Menschen. Nur gut einen Monat später starben 27 nach einem Amoklauf in einer Kirche in Sutherland Sprungs, Texas. Und schließlich erschoss am 14. Februar ein ehemaliger Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland Florida 17 Menschen in einem Schulgebäude.