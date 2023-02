Nukleare Waffen Putin setzt Abrüstungsvertrag „New Start” per Gesetz aus

28. Februar 2023 | Quelle: dpa

Kündigte bereits am 21. Februar in seiner Rede zur Lage der Nation die Aussetzung des Vertrags an: Wladimir Putin. Bild: Bild: dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag mit den USA außer Kraft gesetzt. Dazu habe Putin ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet, teilte der Kreml in Moskau mit. Der Präsident hatte den Schritt in seiner Rede an die Nation am 21. Februar angekündigt.