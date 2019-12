Nuklearstreit: Iran arbeitet laut deutscher Botschaft an atomwaffenfähigen Raketen

Der Iran arbeitet nach Einschätzung von Frankreich, Deutschland und Großbritannien an der Entwicklung atomwaffenfähiger ballistischer Raketen. Damit wende sich Teheran gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der es zum Verzicht auf solche Aktivitäten aufgefordert wird, hieß es in einem Brief der Botschafter der drei Staaten, der am Mittwoch in Umlauf war. UN-Generalsekretär António Guterres wird darin angehalten, den Sicherheitsrat in seinem nächsten Bericht über das Vorgehen des Iran zu informieren.