Nur USA verweigern Unterschrift: UN beschließt Migrationsabkommen

Die Unterzeichnung der nicht bindenden Vereinbarung ist für Dezember in Marokko geplant. Von den 193 UN-Mitgliedstaaten haben 192 sie gebilligt. Einzig die USA sind nicht daran beteiligt. Sie zogen sich aus den Verhandlungen zurück mit der Begründung, das Abkommen sei mit der Souveränität der Vereinigten Staaten nicht vereinbar. Die Charta der heutigen Vereinten Nationen war 1945 von 50 Staaten in San Francisco, Kalifornien, unterschrieben worden. Die Migrationsorganisation IOM in Genf hatte zuvor Donald Trumps Kandidaten für die Leitung der Migrationsorganisation abgelehnt. Es ist erst das zweite Mal in 67 Jahren, dass kein Amerikaner den Vorsitz hat.