Oberstes US-Gericht Weg für Senats-Abstimmung über Richter-Kandidatin Amy Coney Barrett frei

Biden wich zunächst lange einer Antwort auf die Frage, ob er einen solchen Schritt unterstützen würde, aus. Jetzt positionierte er sich in einem Interview gegen eine Erweiterung zumindest als einzelne Maßnahme. „Das letzte, was wir brauchen, ist, den Supreme Court in einen politischen Fußball zu verwandeln, so dass derjenige, der die meisten Stimmen hat, bekommt, was er will“, sagte Biden. „Die Präsidenten kommen und gehen, die Richter am Obersten Gericht bleiben für Generationen“, betonte er.