OECD-Steuer: Schweizer stimmen für globale Mindeststeuer für Großkonzerne

Die Schweizer haben sich hinter die Pläne der Regierung zur Umsetzung einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent gestellt. Bei einem Volksentscheid sprachen sich am Sonntag laut Bundesamt für Statistik nach vorläufigen Ergebnissen 78,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler für einen Gesetzesentwurf zur besonderen Besteuerung großer Unternehmensgruppen aus. In der Schweiz werden derzeit die Unternehmensgewinne in der Mehrheit der Kantone weniger stark besteuert.