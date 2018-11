OECD warnt „Das globale Wachstum ist stark, hat den Höhepunkt aber erreicht“

In Deutschland dürfte der wirtschaftliche Aufschwung in den kommenden Jahren laut OECD spürbar an Kraft verlieren – das Wachstum aber solide bleiben. In ihrem Konjunkturbericht senkt die OECD ihre Wachstumsprognosen für Deutschland. Auch das Weltwirtschaftswachstum ist den Forschern der Organisation mit Sitz in Paris zufolge an einem Höhepunkt angelangt und wird sich wohl in den beiden kommenden Jahren verlangsamen – hier bremsen auch Handelskonflikte aus. Für die Bundesrepublik rechnen die Experten in diesem und im kommenden Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von jeweils 1,6 Prozent. In der vorangegangenen Prognose im September war sie noch von 1,9 Prozent beziehungsweise 1,8 Prozent ausgegangen. Trotz der Prognosesenkung gehen die OECD-Forscher davon aus, dass der deutsche Aufschwung weiterhin „solide“ verlaufen werde.