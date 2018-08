Öffentliche Sicherheit: Britische Polizei warnt vor Gefahr durch harten Brexit

LondonBritische Polizeivertreter haben vor einer möglichen Gefahr für die Öffentlichkeit durch ein mögliches Ausbleiben eines Brexit-Abkommens mit der EU gewarnt. Der Verband Association of Police and Crime Commissioners schreibt in einem Brief, der am Dienstag veröffentlicht wurde, dass ein Ausscheiden aus der EU ohne ein Abkommen über zukünftige Beziehungen „einen erheblichen Verlust der Betriebsfähigkeit“ bedeuten würde, da die Polizei sofort Zugang zu grenzübergreifenden Ermittlungsmöglichkeiten und Datenbanken verlieren würde.