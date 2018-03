Öko-Investionen: EU will mit neuen Regeln grüne Investitionen fördern

BrüsselNach Plänen der EU-Kommission sollen Finanzberater künftig Öko-Investments stärker fördern. So sollten die Berater bald nachweisen müssen, in welcher Form sie nachhaltige Anlagemöglichkeiten bei der Investmentauswahl berücksichtigten, heißt es in einem Reuters am Montag vorliegenden Kommissionsdokument. Auslöser für die Neuorientierung sei die chronische Geldnot bei grünen Projekten. Bis 2020 klaffe hier eine Investitionslücke von 270 Milliarden Euro, vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Ressourcen-Management.