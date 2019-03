Ökonom Felbermayr Entschärfung des Handelsstreits mit den USA möglich

Denkbar sei auch die Umlenkung von Produktion. „Wenn China Zölle erhebt auf Autos „Made in USA“, wird die Herstellung dieser Autos in Europa wieder attraktiver“, sagte Felbermayr. Konzerne wie BMW würden den chinesischen Markt dann stärker von ihren Werken in Europa bedienen. „Das lässt sich quantifizieren: Die positiven Effekte auf die hiesige Wirtschaft sind zwar klein, in manchen Branchen beziehungsweise Regionen aber spürbar - beispielsweise durch eine zusätzliche Schicht in einem bisher nicht so gut ausgelasteten süddeutschen Autowerk.“