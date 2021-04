Ökonom: IfW-Präsident Felbermayr wechselt nach Österreich

Der 45-jährige Felbermayr nannte neben beruflichen auch persönliche und familiäre Gründe für seine Wechselentscheidung. „Ich treffe sie auch mit einem weinenden Auge, weil ich ein hervorragendes Team am Institut für Weltwirtschaft und ein optimales Umfeld für weltwirtschaftliche Forschung in Kiel verlassen werde“, sagte der renommierte Experte, der zuvor am Münchner Ifo-Institut tätig war. Auch seine Professur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) wird er nun aufgeben.