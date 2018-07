Ökonomen-Umfrage: Ökonomen zweifeln an Russland-Sanktionen

Vor diesem Hintergrund ist auch in der Ökonomenzunft die Meinung gespalten. 48 Prozent der Ökonomen halten Wirtschaftssanktionen generell für ein geeignetes Mittel, um in anderen Staaten ein politisch erwünschtes Verhalten durchzusetzen –43 Prozent sind dezidiert gegenteiliger Ansicht. Das hat eine Mitgliederumfrage des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) exklusiv für die WirtschaftsWoche ergeben. Noch skeptischer sind die Experten im speziellen Fall Russland: 61 Prozent der knapp 370 teilnehmenden Ökonomen plädieren laut Umfrage dafür, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufheben oder zumindest zu lockern. „Offensichtlich werden die ökonomischen Folgen für die Wirtschaft in diesem Fall als sehr gravierend angesehen“, sagt bdvb-Präsident Malcolm Schauf. Unverändert beibehalten würden die Sanktionen nur 33 Prozent.