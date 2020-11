Ökonomin und Lateinamerika-Expertin „Lateinamerika erlebt die schlimmste Wirtschaftskrise seit es Aufzeichnungen gibt“

Welche Länder und Branchen sind am schlimmsten betroffen und woran liegt das?

Es gibt eine hohe Varianz in den Infektionszahlen: Brasilien ist eines der großen Länder, das am meisten Infektionen verzeichnet, aber Peru ist an der Spitze bei den Infektionen im Verhältnis zur Bevölkerung. Uruguay und Costa Rica sind dagegen viel weniger betroffen. So ist es auch mit dem Wachstum. Einbrüche sind in den Ländern am stärksten, die vorher schon schwach waren und eine andauernde politische und wirtschaftliche Krise erleiden, wie zum Beispiel in Venezuela mit etwa 25 Prozent. Brasilien befindet sich aufgrund hoher fiskalischer Ausgaben unter dem Durchschnitt. Die am stärksten betroffenen Sektoren sind Mobilität, Tourismus, Handel, Dienstleistung und die Binnenökonomie, vor allem wegen der monatelangen Lockdowns. Gerade in den karibischen Ländern hängt die Hälfte der Ökonomie vom Tourismus ab. Auch die Rohstoffpreise im Energiesektor sind eingebrochen.