Ökonomin und Lateinamerika-Expertin „Lateinamerika erlebt die schlimmste Wirtschaftskrise seit es Aufzeichnungen gibt“

Bringen sinkende Infektionszahlen Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft?

Die Katastrophe ist jetzt da. Trotzdem ist jedes Sinken der Zahlen und Verkürzen der Zeit bis zur Ankunft der Impfstoffe hilfreich und eine Erleichterung. Corona belastet die Gesundheitssysteme, kostet Leben und die Lockdowns restringieren die Nachfrage extrem. Lateinamerika hat jetzt auch einen klimatischen Vorteil, da nun die Sommerzeit beginnt. Was wir klimabedingt in der zweiten Welle in Europa erleben, hat man dort nicht. Im Gegenteil hat die erste Welle nie aufgehört, sondern flacht jetzt erst ab.