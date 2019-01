Öl als wichtigstes Importgut Deutschlands wirtschaftliche Beziehungen mit Venezuela

Als Investitionsstandort ist Venezuela für deutsche Unternehmen uninteressant. Die Wirtschaftskrise, hohe Kriminalität, Währungsverfall und Rechtsunsicherheit erschweren die Geschäfte. Private ausländische Unternehmen, darunter auch deutsche Unternehmen, wurden von der sozialistischen Regierung enteignet. Die Zahl der deutschen Unternehmen ging daher deutlich zurück.



Laut Weltbank sind die Geschäftsbedingungen für Unternehmen in kaum einem Land der Welt so schlecht wie in Venezuela. In einem entsprechenden Index belegte Venezuela im Jahr 2018 Platz 188 von 190 Ländern. Nur Eritrea und Somalia schnitten noch schlechter ab. Selbst Bürgerkriegsländer wie Libyen oder Jemen liegen noch vor Venezuela.