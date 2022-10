Öl-Förderkürzungen Biden überdenkt nach Opec-Entscheidung Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien

US-Präsident Joe Biden kündigt nach der Förderkürzung der Erdöl-Allianz Opec+ „Konsequenzen“ für die Beziehungen zu Saudi-Arabien an. Welche Optionen er in Betracht zieht, wollte er in einem auf CNN ausgestrahlten Interview am Dienstag nicht näher erläutern. Biden werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, „um zu überlegen, wie diese Beziehung in Zukunft aussehen soll“, hatte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, zuvor erklärt.