 Öl: Krise in Venezuela – USA wollen Maduros Finanzquellen austrocknen

Guaido hatte sich am Mittwoch inmitten Zehntausender demonstrierender Regierungsgegner in seiner Funktion als Präsident des Parlaments selbst zum Staatsoberhaupt ausgerufen und war von einigen Ländern wie den USA anerkannt worden. In einem TV-Interview bot er den Ministern Maduros eine Amnestie an, sollten sie zum Machtverzicht bereit sein. Er sprach sich für baldige Wahlen aus. „Unsere Herausforderung ist es, freie Wahlen sicherzustellen, und wir wollen sie so schnell wie möglich. Aber wir leben in einer Diktatur“, sagte er in dem Interview, das an einem nicht genannten Ort geführt wurde.