Ölgeschäfte „Trump spielt Irans Staatslenkern in die Hände“

Also egal ob mit oder ohne Sanktionen – eine kleine Gruppe in Iran profitiert, während der Rest leidet. Vor diesem Hintergrund: Welcher Weg dürfte eher zu Veränderungen im Land führen, harte Sanktionen oder eine Annäherungspolitik, wie die EU sie präferiert?

Das ist eine schwierige Frage. Europa will einerseits Stabilität in der Region, andererseits will es die iranische Bevölkerung gegenüber den Hardlinern stärken. Die Amerikaner unter Donald Trump wollen schnell großen Druck ausüben, in der Hoffnung, so das Regime zu stürzen. Die Gefahr dabei ist, dass vor allem die Mittelklasse, die die natürliche Basis für einen demokratischen und friedlichen Aufbruch des Landes ist, verarmt und sich radikalisiert. Dann nimmt die Instabilität im Land zu. Es ist aber unklar, mit welcher Maßnahme wir dem Regime eher Reformen abtrotzen. Letztlich ist der Einfluss der Amerikaner in der Region deutlich größer als der europäische, der EU bleibt also nicht viel übrig, als zuzuschauen.