Ölimporte: USA wollen Ausnahmen bei Iran-Sanktionen prüfen

WashingtonDie USA sind nach den Worten von Finanzminister Steven Mnuchin zu Ausnahmen bei ihren geplanten Sanktionen gegen den Iran bereit, um Störungen des Weltölmarkts zu vermeiden. Die Ausnahmen würden für Länder erwogen, die mehr Zeit bräuchten, ihre iranischen Ölimporte herunterzufahren, sagte Mnuchin am Freitag in Bemerkungen, die am Montag veröffentlicht wurden.