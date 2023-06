Ölkartell Opec+ setzt Kurs der Förderkürzungen fort

Darüber hinaus werde Saudi-Arabien freiwillig in diesem Juli eine Million Barrel am Tag weniger fördern, sagte der Energieminister des Landes, Abdulasis bin Salman, in Wien. Diese Maßnahme könne verlängert werden.



Schon im April hatten sich einige Mitglieder der Allianz auf eine zeitweilige deutliche Drosselung der Produktion geeinigt.