Ölpipeline: USA sagen Verzicht auf Sanktionen wegen Nord Stream 2 zu

BerlinDeutschland hat nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums eine US-Zusage, vorerst wegen des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Deutschland und Russland auf Sanktionen zu verzichten. „Wir haben erreicht, dass wir die Zusage haben, dass Gas-Pipeline-Projekte von den Sanktionen ausgeschlossen werden“, sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin. Dies sei in Konsultationen mit der US-Regierung erreicht worden. Hintergrund sei eine Interpretation von US-Leitlinien, nach denen es einen Bestandschutz für Projekte gibt, die vor August 2017 vereinbart seien.