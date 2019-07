Ölversorgung: Iran will keine Störung der Schifffahrt in Straße von Hormus zulassen

DubaiDer Iran will keine Störung der Schifffahrt in der für die Ölversorgung wichtigen Straße von Hormus zulassen. „Der Iran wird seine größten Anstrengungen unternehmen, um die Region zu sichern, insbesondere die Straße von Hormus“, sagte der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araqchi am Dienstag während eines Besuchs in Paris, berichtete die staatliche Agentur IRNA. Beeinträchtigungen der Schifffahrt in diesem sensiblen Gebiet würden nicht zugelassen. Der Iran hatte dort zuletzt einen britischen Tanker festgesetzt und damit die Spannungen in der Region erhöht. Die Straße von Hormus ist von großer Bedeutung für die weltweite Öl-Verschiffung.