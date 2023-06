Österreich Festnahmen vor Prideparade in Wien wegen Terrorverdachts

18. Juni 2023 | Quelle: dpa

Besucherinnen und Besucher feierten beim Abschluss der 27. "Regenbogenparade" am Rathausplatz in Wien. Bild: Bild: dpa

In Wien hat die Polizei nach Angaben der Sicherheitsbehörden am Samstag möglicherweise einen Terroranschlag auf die „Regenbogenparade” vereitelt. Unmittelbar vor der Veranstaltung, die dann von mehr als 300.000 Menschen besucht wurde, seien drei Verdächtige festgenommen worden, die einen Anschlag geplant haben sollen, berichtete der Staatsschutz am Sonntag. Dabei handele es sich um einen 14-Jährigen sowie um zwei 17 und 20 Jahre alte Männer, die mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sympathisierten, sagte der Chef der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, Omar Haijawi-Pirchner.